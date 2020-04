Asteptau de trei ani sa se casatoreasca, dar s-au despartit: Ana Bogdan a incheiat relatia cu Norris Mageanu, presedintele Federatiei Romane de Automobilism Sportiv

Ana Bogdan si Norris Mageanu se logodisera in data de 29 aprilie 2017.

La aproape trei ani de la data logodnei cu Norris Mageanu (44 de ani), Ana Bogdan s-a desparit de presedintele Federatiei Romane de Automobilism Sportiv.

Desi niciunul dintre cei doi nu a facut vreun anunt public, acest lucru reiese din activitatile fostilor logodnici pe retelele sociale. Norris Mageanu si-a schimbat statutul amoros in "singur", iar Ana Bogdan (27 de ani) a sters toate imaginile in care se regasea alaturi de acesta, informeaza Click.

Mai mult decat atat, cele mai recente imagini publicate de Ana Bogdan pe Instagram o arata nemaipurtand inelul de logodna.

Norris Mageanu a fost intre 29 aprilie 2017 si luna februarie a acestui an aproape de Ana Bogdan la turneele de tenis, insotind-o si la ultima confruntare jucata de Romania in Fed Cup, pierduta in fata Rusiei, scor 2-3. Atunci, Ana Bogdan a castigat meciul cu Veronika Kudermetova, 6-3, 6-7, 6-1 si a cedat in duelul cu Ekaterina Alexandrova, scor 5-7, 6-3, 5-7.