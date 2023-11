Formula 1 | Marele Premiu al Braziliei. Cine va pleca din pole-position

Olandezul Max Verstappen (Red Bull), care şi-a asigurat deja titlul de campion mondial în 2023, va pleca duminică din pole position în Marele Premiu al Braziliei după ce a reuşit vineri cel mai bun timp în calificări în această a 20-a din cele 22 de etape ale sezonului de Formula 1.

Campionul mondial a început perfect calificările de la Sao Paulo şi s-a instalat pe primul loc încă din primele tururi ale Q3. Însă vremea le-a făcut probleme piloţilor pe circuitul Interlagos, redenumit Autodromo Jose Carlos Pace, şi organizatorii au fost nevoiţi să folosească steagul roşu, pentru ca apoi să pună capăt mai devreme sesiunii de calificare.

Max Verstappen va lua startul în faţa monegascului Charles Leclerc (Ferrari), care a avut al doilea timp la finalul calificărilor scurtate din cauza ploii. Olandezul caută a 17-a sa victorie în 2023. Weekendul trecut, în Mexic, el a obţinut al 16-a lui succes în acest an, îmbunătăţindu-şi recordul de 15 victorii într-un sezon, stabilit anul trecut.

Pe linia a doua a grilei de start vor fi cei doi piloţi de la Aston Martin, canadianul Lance Stroll şi spaniolul Fernando Alonso.

Pentru a şasea şi ultima oară în acest an, o cursă de sprint va avea loc sâmbătă înaintea Marelui Premiu de duminică.

