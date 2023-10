Formula 1 | Cum arată grila de start în Marele Premiu al Statelor Unite

Pilotul monegasc de Formula 1 Charles Leclerc (Ferrari) va pleca din pole position duminică, în Marele Premiu al Statelor Unite ce va avea loc pe circuitul de la Austin (5,513 km), a 19-a etapă a Campionatului mondial.

După ce campionul en-titre Max Verstappen (Red Bull) a fost cel mai rapid în şedinţa de antrenamente libere, Leclerc a avut cel mai bun timp în ultimele două runde ale calificărilor, obţinând astfel al 21-lea pole position al carierei, al treilea în actualul sezon, după MP al Azerbaidjan, în aprilie, şi MP al Belgiei, în iulie.

Cu toate acestea, aşa cum se ştie, Verstappen şi-a asigurat, la începutul lunii, al treilea său titlu de campion mondial de Formula 1, după ce a câştigat Marele Premiu al Qatarului, desfăşurat pe 8 octombrie pe circuitul Lusail, acumulând 433 de puncte în clasamentul general, suficiente pentru a nu mai putea fi ajuns de ocupanţii următoarelor două poziţii, mexicanul Sergio Perez şi britanicul Lewis Hamilton, indiferent de rezultatele ce se vor înregistra în ultimele 5 runde ale competiţiei.

On pole, not on pole... back on pole! ???? #USGP #F1 pic.twitter.com/qjvvmjLq29

A rollercoaster of emotions for @Charles_Leclerc ????

Linia 1

Charles Leclerc (Monaco/Ferrari)

Lando Norris (Marea Britanie/McLaren-Mercedes)

"It makes the Sunday a bit more fun"

Max Verstappen reacts to his costly mistake in qualifying#USGP #F1 pic.twitter.com/wvW4cBhZtQ