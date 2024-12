O dinamovistă convinsă, Elisabeta Lipă (60 de ani) a făcut o declarație de politician, din postura de președinte al Federației Române de Canotaj și de șefă a Agenției Naționale pentru Sport. Multipla medaliată olimpică (5 medalii de aur, 2 de argint si una de bronz la sase olimpiade) este chestor de poliție, dar a mărturisit că iubește rivala Steaua.



"Dragi sportivi steliști, felicitări pentru toate rezultatele pe care le-ați obținut anul acesta"

"Referitor la Clubul Sportiv al Armatei Steaua, am trăit momente foarte frumoase alături de sportivii săi, am fost mulți prieteni aici. Eu, o dinamovistă, spun cu toată inima: iubesc Clubul Sportiv al Armatei Steaua.



Dragi sportivi steliști, felicitări pentru toate rezultatele pe care le-ați obținut anul acesta. Nu numai la Jocurile Olimpice, ci și la Campionate și Cupe Mondiale, Campionate Europene. Aceste rezultate sunt niște gări, niște stații, care spun că la Jocurile Olimpice poți să aspiri la cea mai frumoasă medalie.



"Să vă întoarceți cu bateriile încărcate, cu energia pozitivă de care ați dat dovadă în 2024"

Vă doresc tuturor să fiți sănătoși, să aveți grijă de voi, să aveți parte de cel mai frumos Crăciun alături de cei dragi vouă. Să vă întoarceți cu bateriile încărcate, cu energia pozitivă de care ați dat dovadă în 2024. Noi vom fi alături de voi ca să vă îndrumăm pașii către Jocurile Olimpice de la Los Angeles, care sunt foarte aproape, chiar dacă par departe.



Întregului sport românesc îi doresc ce îmi doresc mie. Să am un an greu, așa cum a fost anul acesta, dar să fie un an cu rezultate bune, cum a fost 2024. Să dăm dovadă de solidaritate, să dăm dovadă de unitate, să dăm dovadă de perseverență, să dăm dovadă de fair-play. Când vom amesteca toate aceste ingrediente, va ieși modelul sportivului perfect.



Sănătate, mult succes tuturor, Sărbători frumoase alături de cei dragi! Să ne revedem în noul an cu mai multă energie, cu mai multă determinare și să mă invitați și la sfârșitul anului viitor ca să vă felicit pentru rezultatele frumoase", a declarat Elisabeta Lipă la Gala Sportivul Anului organizată de CSA Steaua.



Doi canotori, printre sportivii premiați de CSA Steaua

CSA Steaua București și-a premiat, ieri, în cadrul unei gale festive desfășurate la Cercul Militar Național, cei mai buni sportivi din 2024. Sportiva anului la clubul militar a fost desemnată canotoarea Ioana Vrînceanu, care a câștigat medalia de aur (8+1) și argint (dublu rame) la Jocurile Olimpice de la Paris. Echipa anului stelistă a anului 2024 a fost cea de polo, mulți componenți fiind în lotul care a reușit calificarea istorică la Olimpiadă, premiul fiind ridicat de căpitanul Tudor Fulea.



Revelația anului a fost desemnat canotorul Andrei Cornea, campion olimpic la dublu vâsle și campion european la dublu vâsle, în timp ce distincția pentru juniorul anului a mers la înotătorul Robert Badea, care a câștigat anul acesta două medalii de aur la Campionatele Europene de juniori de la Vilnius (bazin de 50 de metri), în probele de 200 metri mixt și 400 metri mixt.



