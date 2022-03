Decizie de ultim moment luată de organizatorii MP al Arabiei Saudite, după atacul cu rachetă al rebelilor yemeniţi

Promotorul Formula 1 şi Federaţia Internaţională de Automobilism (FIA) au reconfirmat sâmbătă menţinerea Marelui Premiu al Arabiei Saudite de F1, a doua zi după ce rebeli yemeniţi houthi au atacat un sit petrolier din apropierea circuitului de la Jeddah, transmite AFP.

„După discuţii cu toate echipele şi piloţii, Marele Premiu al Arabiei Saudite de Formula 1 va continua aşa cum a fost prevăzut”, au indicat aceste organizaţii într-un comunicat.

A treia sesiune de antrenamente libere şi calificările sunt prevăzute sâmbătă, startul cursei urmând să fie dat duminică seara.

„După incidentul amplu mediatizat care a avut loc vineri la Jeddah, au avut loc discuţii îndelungate între părţile interesate, autorităţile guvernamentale saudite şi agenţiile responsabile de securitate, care au oferit asigurări complete şi detaliate că evenimentul este securizat”, au adăugat Formula 1 şi FIA.

„Toate părţile interesate au convenit să menţină un dialog clar şi deschis în timpul evenimentului şi în viitor”, se afirmă în comunicat.

Organizatorii campionatului anunţaseră vineri seară menţinerea MP după acest atac, care face parte dintr-o serie comisă împotriva Arabiei Saudite în ajunul împlinirii a şapte ani de la intervenţia coaliţiei militare conduse de Riad în Yemen pentru a sprijini guvernul în faţa rebelilor apropiaţi de Iran.

