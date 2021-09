Cum l-a surprins Novak Djokovic pe înotătorul David Popovici. "Mi s-a părut drăguț"

Componentul României la JO 2020 a povestit întâlnirea cu liderul mondial din clasamentul ATP.

David Popovici s-a clasat la Jocurile Olimpice de la Tokyo pe locul patru la 200 m liber (la două sutimi de bronz) şi pe poziția a şaptea la 100 m liber.

David Popovici, cadou de la Djokovic

La doar 16 ani, elevul antrenorului Adrian Rădulescu a evoluat în Japonia la cel mai înalt nivel, împotriva unor adversari cu o experiență superioară.

"Balul celor cinci cercuri" a reprezentat pentru sportivul de la CSA Steaua și un prilej de a-și aduna amintiri din Satul Olimpic, loc înțesat de nenumărate vedete din toate discipline.

Și Novak Djokovic, unul dintre cei mai populari sportivi din lume, a stat pe perioada JO tot în Satul Olimpic. Popovici lasă de înțeles că nu a vrut să-l deranjeze pe liderul mondial, campion de 20 de ori în turneele de Grand Slam.

Istoria unei întâlniri din Tokyo

"N-am vrut să-l supăr pe Djokovic, când l-am văzut la Tokyo. Când am ajuns în cameră, am sunat-o pe prietena mea şi i-am zis că l-am văzut pe Djokovic. Mi-a zis să-i trimit poză, era cu mama ei. Amândouă sunt înnebunite după el. Le-am zis că nu am făcut, pentru că nu voiam să-l deranjez. S-au supărat.

A doua zi, când l-am văzut, am zis că mă duc să fac o poză pentru prietena mea şi mama ei. Se făcuse un fel de coadă, erau oameni din toate ţările care voiau să facă o poză cu el.

Djokovic îi întreba pe oameni de unde sunt şi el le zicea câte ceva în limba lor. Când i-am zis că sunt din România, mi-a vorbit în română. Mi s-a părut drăguţ", a povestit înotătorul de la CSA Steaua, conform digisport.ro.

În copilărie, Djokovic s-a antrenat câteva săptămâni în România, la inițiativa lui Ion Țiriac.