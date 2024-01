Constantin Popovici scrie istorie pentru România 

Constantin Popovici este la două sărituri de titlu în Seria Mondială Red Bull Cliff Diving

Seria Mondială Red Bull Cliff Diving va avea, pentru prima oară din 2017, un nou campion, iar Constantin Popovici are prima șansă în lupta cu britanicul Aidan Heslop. Sportivul român are un avans de 133 de puncte în clasamentul general și este la două sărituri de o performanță istorică.

După o pauză de 20 de săptămâni, cea mai lungă din istoria Seriei Mondiale Red Bull Cliff Diving, cei mai buni 24 de săritori de la mare înălțime din lume, la masculin și feminin, au făcut spectacol în prima zi din Noua Zeelandă, locul unde este programată ultima etapă din 2023.

Inițial, etapa din Noua Zeelandă, inclusă în premieră în calendarul celei mai spectaculoase competiții de sărituri în apă de la mare înălțime, ar fi trebuit să se desfășoare pe 19 noiembrie, dar din cauza unor probleme legate de calitatea apei din portul Waitematā (Auckland) runda a fost repgrogramată pentru 27 și 28 ianuarie.

În sezonul 2023, Constantin Popovici a fost permanent implicat în lupta pentru titlu, săritorul român fiind pe prima poziție la general înaintea acestei etape, cu un avantaj de 133 de puncte față de britanicul Aidan Heslop. Cătălin Preda, cel de-al doilea român cu statut permanet în această competiție, are șanse mari să încheie sezonul 2023 pe podium la general, fiind pe locul patru în acest moment, la doar 45 de puncte în spatele spaniolului Carlos Gimeno și mult mai bine clasat decât acesta în clasamentul etapei finale.

Runda din Auckland a început sâmbătă cu primele două sărituri care au gradul de dificultate impus, iar Constantin Popovici ocupă poziția a opta cu un total de 148,60 de puncte, la 15,2 puncte în spatele lui Aidan Heslop care este pe locul secund în clasamentul provizioriu al ultimei etape din Seria Mondială Red Bull Cliff Diving.

“A fost o pauză foarte lungă, dar m-am antrenant intens pentru această ultimă rundă, inclusiv de pe platforma de 10 metri pentru Campionatul Mondial și Jocurile Olimpice. Din păcate am avut o ușoară accidentare la mușchi în urmă cu o săptămână și am avut unele probleme la prima săritură. Cea de-a doua a fost mult ma bună, mai ales că nu am mai exersat-o de la Mostar și sper acum că, din punct de vedere fizic, corpul meu va rezista pentru ultimele două sărituri”, a spus Constantin Popovici.

Prima zi din Auckland a fost una excelentă pentru Cătălin Preda care după două sărituri foarte bune ocupă prima poziție în clasamentul provizoriu al etapei cu un total de 167,40 de puncte. Atletul Red Bull are un avans de 3,6 puncte față de Aidan Heslop și poate juca și el un rol important în lupta pentru titlu dintre britanic și Constantin Popovici.

“Suntem în etapa finală aici la Auckland și prima zi a fost una bună. Sunt foarte mulțumit de primele două sărituri și sper ca lucrurile să meargă la fel de bine și duminică. Am fost aproape de a câștiga o etapă în 2023, dar un podium nu este o victorie. Obiectivul meu este să câștig aici și voi face totul pentru asta”, a spus și Cătălin Preda, după prima zi a ultimei etape.

Duminică sunt programate săriturile fără un grad de dificultate maxim impus, Constantin Popovici fiind la un pas de o performanță senzațională, aceea de a deveni primul român care câștigă Trofeul King Kahekili.

În competiția feminină, după primele două sărituri, Rhiannan Iffland (Australia) se află pe prima poziție, fiind urmată în clasament de Xantheia Pennisi (Australia) și Jessica Macaulay (Canada).

Lupta pentru titlu dintre Constantin Popovici și Aidan Heslop și încercarea lui Cătălin Preda de a obține o nouă victorie în Seria Mondială Red Bull Cliff Diving va fi transmisă în direct pe Red Bull TV duminică dimineața (28 ianuarie), începând cu ora 06:00.

Clasament după primele 2 sărituri– etapa a 6-a, Auckland, Noua Zeelandă (masculin)

1- Catalin Preda ROU – 167,40 puncte

2- Aidan Heslop GBR – 163,80 p

3- Nikita Fedotov IAT– 160,20 p

4- Jonathan Paredes (W) MEX – 159,80 p

5- Oleksiy Prygorov UKR – 159,20 p

6- Miguel Garcia COL – 158,60 p

7- James Lichtenstein USA – 157,20 p

8- Constantin Popovici ROU – 148,60 p

9- Gary Hunt FRA – 146,40 p

10- David Colturi (W) USA – 141,00 p

11- Carlos Gimeno (W) ESP – 139,60 p

12- Braden Rumpit (W) NZL – 105,40 p

Clasament după primele 2 sărituri– etapa a 6-a, Auckland, Noua Zeelandă (feminin)

1- Rhiannan Iffland AUS – 156,80 puncte

2- Xantheia Pennisi AUS – 143,90 p

3- Jessica Macaulay CAN – 141,40 p

4- Emily Chinnock (W) AUS – 139, 70 p

5- Molly Carlson CAN – 137,80 p

6- Eleanor Smart USA – 137,10 p

7- Maria Paula Quintero (W) COL – 132,30 p

8- Meili Carpenter USA – 117,90 p

9- Paty Valente (W) BRA – 105,30 p

10- Yana Nestsiarava ITA – 102,90 p

11- Simone Leathead (W) CAN – 97,90 p

12- Iris Schmidbauer GER – 85,20 p

Clasament general – după etapa a 5-a, Mostar, Bosnia și Herțegovina (masculin)

1- Constantin Popovici ROU – 832 puncte

2- Aidan Heslop GBR – 699 p

3- Carlos Gimeno (W) ESP – 573 p

4- Catalin Preda ROU – 528 p

5- Gary Hunt FRA – 442 p

6- Nikita Fedotov IAT– 406 p

7- Oleksiy Prygorov UKR – 370 p

8- James Lichtenstein USA – 310 p

9- Jonathan Paredes (W) MEX – 249 p

10- Miguel Garcia COL – 174 p

11- David Colturi (W) USA – 173 p

12- Sergio Guzman (W) MEX – 68 p

13- Matthew Cooper (W) USA – 50 p

14- Kyohei Arata (W) JPN – 20 p

14- Nate Jimerson (W) USA – 20 p

16- Artem Silchenko (W) IAT – 12 p

16- Davide Baraldi (W) ITA – 12 p

16- Matthias Appenzeller (W) SUI – 12 p

Clasament general – după etapa a 5-a, Mostar, Bosnia și Herțegovina (feminin)

1- Rhiannan Iffland AUS – 990 puncte

2- Molly Carlson CAN – 860 p

3- Xantheia Pennisi AUS – 440 p

4- Eleanor Smart USA – 437 p

5- Meili Carpenter USA – 436 p

6- Iris Schmidbauer GER – 399 p

7- Jessica Macaulay CAN – 358 p

8- Yana Nestsiarava IAT – 221 p

9- Maria Paula Quintero (W) COL – 174 p

10- Elisa Cosetti (W) ITA – 146 p

11- Simone Leathead (W) CAN – 144 p

12- Aimee Harrison (W) CAN – 78 p

13- Paty Valente (W) BRA – 70 p

14- Madeleine Bayon (W) FRA – 49 p

15- Anna Bader (W) GER – 39 p

16- Celia Fernandez (W) ESP – 29 p

17- Susanna Fish (W) USA – 12 p

17- Genevieve Sangpan (W) USA – 12 p