Constantin Popovici e campion mondial la sărituri în apă de la mare înălțime, după ce în vară a făcut senzație la CM de la Fukuoka. S-a clasat pe prima poziție după patru sărituri și și-a trecut numele în istoria sportului românesc.

Constantin Popovici, despre săriturile de la mare înălțime: "Curajul nu e totul! Trebuie să faci asta, altfel nu poți să ajungi la performanță"

La Poveștile Sport.ro, Constantin Popovici a subliniat faptul că pe lângă curaj, în sportul săriturilor de la mare înălțime, e nevoie ca lucrurile să fie extrem de calculate și totul trebuie să fie treptat.

De asemenea, sportivul român a subliniat și cum a descoperit pasiunea pentru săriturile de la mare înălțime

"Sărim de la o înălțime... 27 de metri. Cred că e mai sus de etajul șapte. Trebuie să ai un curaj formidabil, dar, pe lângă asta, eu am spus de fiecare dată când am avut ocazia că e un antrenament. Curajul nu e totul. Pe lângă asta, trebuie să ai și un antrenament adecvat să ajungi acolo. Curajul nu e de ajuns. Noi luăm totul treptat, totul calculat. Altfel nu poți să ajungi la astfel de performanțe.

Eu practic și săriturile în apă tradiționale, cele de la 10 metri. În 2011 m-am retras din sport, am început să fac spectacole de sărituri în apă pe vase de croazieră, am ajuns și în America la Cirque du Soleil. Atunci am descoperit acest sport nou care nu știam că există și m-a fascinat imediat. Am decis să încerc să văd dacă se leagă ceva de mine. Și am descoperit că am un talent pentru așa ceva și mi-a plăcut foarte mult", a spus Constantin Popovici la Poveștile Sport.ro.

Cariera lui Constantin Popovici

La CM din acestă vară, Constantin Popovici (34 ani) a devenit primul campion mondial al României la sărituri în apă de la mare înălţime. Legitimat în prezent la CSM Bacău, bucureșteanul care provine dintr-o familie de sportivi a fost component mulți ani al clubului Steaua.

În clasamentul final, la CM de la Fukuoka, după patru sărituri, Constantin Popovici s-a clasat pe primul loc cu un total de 472,80 puncte, urmat de Cătălin Preda (438,45) şi de francezul Gary Hunt (426,30). Un număr de 23 de sportivi au participat la acest concurs. Gary Hunt este dublu campion mondial în 2015 şi 2019.

Popovici a participat la CM de natație din Japonia şi la proba de platformă 10 m, în care s-a clasat pe locul 18. Popovici a arătat o formă excelentă în acest an și se luptă pentru locul 1 în circuitul Red Bull Cliff Diving World Series. Și sora lui Kosta, Corina Popovici, retrasă, a fost mulți ani campioană a României la sărituri în apă.