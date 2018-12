Cine este femeia care goneste cu 240km/h: "Cand eram mica, ma jucam cu masinute, nu cu papusi!"

O romanca viseaza sa-l intreaca intr-o zi pe Hamilton.

Marea provocare! Povestea razboiului dintre Morosanu si Ghita e pe 2 ianuarie la PROX, de la 23:00! Instaleaza gratuit aplicatia Sport.ro pentru Android si iPhone: stiri de ultima ora si toate sporturile LIVE!

Pentru asta, Alexandra Marinescu sta mai mult la volan decat acasa! Alexandra Marinescu se va intrece la anul cu fetele care viseaza sa ajunga in formula unu. Fata goneste cu viteze ametitoare.

"Pe strada nu se spune, iar pe circuit, in formula 4, clar, cam 220-240. Cand eram mica, eu ma jucam cu masinutele, nu cu papusile" spune Alexandra Marinescu.

Din lipsa de sponsori, Alexandra n-a mai concurat de doi ani. A avut cu ce sa-si ocupe timpul!

"Daca nu as fi fost pilot, as fi fost avocat, ceea ce incerc sa fac oricum in paralel pentru ca acum sunt studenta la Facultatea de Drept, din Anglia" dezvaluie Alexandra.

Vettel e idolul Alexandrei. Alexandra a incercat sa calce acceleratia pe tocuri.

"M-am oprit dupa 5 minute si m-am descaltat! Era imposibil sa conduc asa!" mai spune Alexandra.