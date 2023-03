de Alexandru GANCI

Chiar daca mai sunt fani UFC care nu considera ca Jon Jones este cel mai bun luptator al tuturor timpurilor, nimeni nu poate sa conteste faptul ca Jon este un om rau.

Arestat de mai multe ori pentru ca a condus sub influenta alcoolului sau a drogurilor, obligat sa faca munca in folosul comunitatii, celebru pentru scandalurile legate de doping sau pentru bataia cu Daniel Cormier de la o conferinta de presa, Jon a reusit sa il faca pe presedintele UFC, Dana White sa spuna ca “Jon nu trebuie lasat niciodata nesupravegheat cand vine in Las Vegas”.

Daca data trecuta cand a ajuns in Vegas a fost arestat pentru violenta domestica si a distrus cu capul o masina de politie, de data aceasta este supravegheat de presa, echipele de productie UFC si propria sa vointa.

Gane talks what it would mean to be the first man to defeat Jon Jones #UFC285 pic.twitter.com/5cBXbPApsq