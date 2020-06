Cea mai buna dinamovista e campioana europeana la tir, dar nu-i plac armele! De la nota 3 la sport, direct la Jocurile Olimpice

Laura Coman a vorbit despre cum s-a antrenat in izolare.

In izolare, politista de la Dinamo n-a putut sa traga cu arma in casa.

In clasa a 10-a, Laura a luat nota 3 la sport si s-a ambitionat sa ajunga mare. E campioana europeana la tir si s-a calificat la Jocurile de la Tokyo. Nu s-a putut antrena cum trebuie in izolare.

"Am avut o macheta cu care am imitat trasul propriu zis, doar ca nu am bagat alica pe teava, doar am facut pozitia, ca corpul sa nu imi faca vreo surpriza", a declarat Laura Coman la PRO TV.

De la 10 metri, ea nimereste tinta cat un varf de ac. Arma si costumul de concurs cantaresc 11 kilograme. Laura e politista.

Reporter: - Ai dat vreo amenda in perioada aceasta?

Laura Coman: -Nu, nu! Nu am dat nicio amenda, nu am iesit la treaba propriu-zis, pentru ca, fiind calificata, am fost retrasa de la munca.