Ce decizie a luat Comitetul Olimpic Rus, în cazul Kamilei Valieva, patinatoarea testată pozitiv la un control antidoping

Valieva "are dreptul să se antreneze şi să concureze fără restricţii, cu excepţia cazului în are Tribunalul de Arbitraj pentru Sport decide altfel", a precizat forul olimpic de la Moscova într-un comunicat.

Kamila Valieva, în vârstă de 15 ani, se află în centrul unei afaceri care a zguduit competiția din capitala chineză, după ce s-a anunţat că a fost depistată pozitiv la trimetazidină cu ocazia unui control antidoping efectuat la sfârşitul lunii decembrie.

În opinia Comitetului Olimpic Rus, în condiţiile în care testul respectiv a avut loc înaintea Jocurilor, nu există niciun motiv ca acesta să pună la îndoială medalia de aur câştigată luni de echipa rusă de patinaj artistic, din care a făcut parte şi Valieva.

"Rezultatele sportivei şi ale echipe sale în timpul Jocurilor Olimpice nu sunt supuse revizuirii automate", insistă ROC, care precizează totodată că toate controalele antidoping realizate de Valieva după Campionatele Europene de la jumătatea lunii ianuarie şi în timpul JO de la Beijing s-au dovedit negative.

Federaţia rusă de patinaj artistic a afirmat la rândul ei, vineri, că "nu are nicio îndoială cu privire la onestitatea şi integritatea sportivilor săi".

Cazul Valieva vine în momentul în are toţi sportivii ruşi participă la Olimpiadă sub drapelul Comitetului Olimpic Rus, după ce Rusia, ca ţară, are interdicţie din cauza unui uriaş scandal de dopaj instituţionalizat, pe care Moscova l-a negat de ani de zile.

Agenţia Internaţională de Testare (ITA), organismul însărcinat cu controalele în timpul Jocurilor Olimpice, a anunţat vineri că patinatoarea Kamila Valieva a fost testată pozitiv pe 25 decembrie, în timpul Campionatelor Rusiei de la Sankt Petersburg. Agenţia rusă antidoping (RUSADA), a cărei reputaţie este pătată de scandaluri repetate, a suspendat-o provizoriu pe patinatoare, marţi, după ce a primit rezultatele pozitive, dar Valieva a contestat miercuri decizia şi a obţinut ridicarea suspendării, ceea ce îi permite să participe în continuare la Jocuri.

Totuşi, Comitetul Internaţional Olimpic (CIO) a anunţat că urmează să conteste această decizie în faţa TAS, fără să aştepte motivele oferite de RUSADA, deoarece "o decizie este necesară înainte de 15 februarie", ziua următorului eveniment la care poate participa Valieva.