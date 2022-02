Probleme juridice la Jocurile Olimpice din Beijing! De ce nu s-au acordat medaliile de la patinaj artistic pe echipe

La patinaj artistic pe echipe, Comitetul Olimpic Rus s-a impus în fața delegațiilor din Statle Unite ale Americii și din Japonia, însă medaliile olimpice nu au fost încă acordate, anunță Mark Adams, purtătorul de cuvânt al Comitetului Olimpic Internațional.

A existat o ceremonie în care a fost înmânată doar o jucărie de pluș sub forma mascotei olimpice Bing Dwen Dwen. Medaliile ar fi trebuit acordate marți, într-o piață din Beijung, însă acest lucru nu s-a întâmplat.

”A intervenit ceva și vom remedia situația cât de curând. Este o problemă delicată, așa că nu vă pot da prea multe detalii. Facem tot ce putem ca acest lucru să se rezolve cât de curând. Nici noi nu avem prea multe detalii”, a precizat Mark Adam, reprezentat CIO (Comité International Olympique), conform BBC.

O parte din fanii Jocurilor Olimpice au început să bănuiască că ete vorba despre o serie de controale anti-dopping, delegații Rusiei fiind celebri pentru astfel de practici. Se așteaptă un răspuns oficial în cursul zilei de miercuri.

