Câștigătorul Turului Franței, aproape de moarte după un accident horror: „Aveam 95% șanse să rămân paralizat!” S-a izbit de un autocar 

Câștigătorul ediției din 2019 a Turului Franței a suferit un accident teribil în cursul zilei de luni. Acesta se afla pe bicicletă, când s-a izbit de un autocar, în timp ce se antrena.

Bernal, operat de urgență după accident



Columbianul a fost dus la o clinică de urgență, iar acolo doctorii l-au operat de două ori, urmând să aibă loc și o a treia intervenție. Bernal are o vertebră fracturată, femurul drept este și el fracturat, asemenea rotulei drepte. Totodată ciclistul Ineos a suferit și un traumatism la nivelul pieptului, are un plămân perforat și mai multe coaste fracturate, anunță The Sun.

.@Eganbernal se chocou contra um ônibus enquanto treinava na Colômbia ????????. Reportam apenas ferimentos leves. Que susto! pic.twitter.com/D7KlI74gzE — País do Ciclismo (@DoCiclismo) January 24, 2022

Campionul din Le Tour a postat o fotografie pe contul său de Instagram, aflat pe patul de spital, pentru a-i informa pe fani care este starea sa. Bernal a dezvăluit că a fost aproape de a rămâne paralizat.

„După o probabilitate de 95% de a rămâne paralizat și după ce aproape mi-am pierdut viața făcând ceea ce îmi place mai mult. Vreau să îi mulțumesc lui Dumnezeu, medicilor de la această clinică pentru că au realizat imposibilul, familiei mele, prietenilor și tuturor pentru rugăciuni. Mă aflu la Terapie Intensivă în așteptarea următoarelor operații, însă cu încredere în Dumnezeu că totul va fi bine”, a scris ciclistul.

Cei de la Ineos au postat un comunicat oficial: „Cei din echipă le mulțumește doctorilor de la Clinica Universidad de La Sabana și tuturor care au trimis mesaje de sprijin pentru Egan. Focusul nostru este să ne asigurăm că Egan primește cea mai bună îngrijire în drumul său spre recuperare”.

În 2021, Bernal a câștigat Giro d'Italia, iar la începutul lunii a semnat un nou contract, valabil pe cinci sezoane, cu Ineos.