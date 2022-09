David Popovici (17 ani) a impresionat și Campionatul Mondial de Juniori de la Lima. Sportivul legitimat la CS Dinamo a obținut aurul la proba de 200 m liber, 1:46,18, înregistrând un nou record al competiției.

Înotătorul a contribuit și la aurul de la ștafeta de 4x100 m liber, alături de Alexandru Constantinescu, Ştefan Cozma şi Patrick Sebastian Dinu. Iar peformanțele lui Popovici au uimit și la nivel internațional, după cum a dezvăluit Camelia Potec (40 ani).

Camelia Potec: „Va mai înota şi 400 m pentru a-şi îmbunătăţi timpul la 200 m!”

„Într-adevăr, David este un fenomen, nu vă pot explica cum este privit de specialiştii internaţionali. Cum se comportă toată lumea din nataţie cu el şi cu noi şi cât de miraţi şi dornici sunt să îl studieze. E un puşti minune care a schimbat faţa nataţiei.

În primul rând mai are potenţial pentru că mai are de îndreptat câteva lucruri în tehnică. Mai poate creşte în înălţime şi în forţă. Dar cel mai uşor va fi îmbunătăţirea stilului de înot. Mai are puţin de întors la start şi la întoarceri pentru 100 m şi 200 m. Va mai înota şi 400 m pentru a-şi îmbunătăţi timpul la 200 m. Mai are mai puţin de o secundă pentru recordul de la 200 m”, a declarat Camelia Potec la Ora Exactă în Sport, pe PRO Arena.

