Fosta gimnastă Mary Lou Retton, medaliată cu aur la Jocurile Olimpice, a declarat, în primul ei interviu după ce o pneumonie i-a pus viaţa în pericol, că a văzut "moartea cu ochii", scrie nbcnews.com. Într-un interviu pentru emisiunea "TODAY" de la NBC, din casa lui Retton din Boerne, Texas, fosta sportivă în vârstă de 55 de ani a declarat că este recunoscătoare pentru fiecare zi de viaţă, chiar dacă există încă atât de multe întrebări fără răspuns cu privire la starea sa medicală.

"Am văzut moartea cu ochii!" Drama trăită de o sportivă de top din Statele Unite

"Vreau să spun că, după ce vezi moartea cu ochii, sunt atât de multe lucruri pe care le aştept cu nerăbdare", a spus Retton în interviul difuzat luni.

"Sunt o luptătoare şi nu am de gând să mă dau bătută. Nu am de gând să renunţ. Nu am nicio idee despre ce îmi rezervă viitorul. Nu ştiu dacă voi avea probleme de durată cu plămânii mei. Mi-aş dori să am răspunsuri. Dar nu aş renunţa niciodată. Nu este în mine acest lucru", a spus ea.

Stând alături de fiica ei cea mare, Shayla Schrepfer, şi respirând cu ajutorul unui tub de oxigen nazal, Retton a spus că se chinuie să discute despre problemele de sănătate în curs.

"Sunt foarte retrasă şi să ies şi să vorbesc despre asta este dificil. De obicei, interviurile mele sunt: "Oh, da - m-am simţit minunat să câştig Jocurile Olimpice", ştiţi? Asta este diferit. Este ceva serios şi asta este viaţa şi sunt atât de recunoscătoare că sunt aici. Sunt binecuvântată că sunt aici, pentru că a fost o perioadă în care au fost pe punctul de a mă pune pe aparate de menţinere în viaţă", a subliniat ea..

Retton, originară din Fairmont, Virginia de Vest, a devenit prima femeie americană care a câştigat medalia de aur la Jocurile Olimpice de la Los Angeles din 1984, făcând acest lucru într-un mod dramatic, obţinând un 10 perfect la sărituri. Pe a doua treaptă a podiumului a urcat atunci Ecaterina Szabo, iar pe poziţia a treia s-a clasat Simona Păucă.

De asemenea, Retton a câştigat două medalii de argint, în probele de echipe şi la sărituri, precum şi două medalii de bronz la paralele şi la sol la Jocurile Olimpice, toate acestea în timp ce era încă elevă de liceu.

Succesul ei olimpic a dus la o creştere a popularităţii şi Retton a devenit un nume cunoscut. A fost numită "Sportiva anului" de către revista Sports Illustrated şi a apărut pe cutiile de cereale Wheaties în urma triumfului său.

De asemenea, ea a câştigat la individual compus în cadrul Cupei Americane în 1983, 1984 şi 1985, înainte de a se retrage în 1986. Ea a continuat să aibă apariţii în filme, inclusiv în comedia "Scrooged" din 1988. A fost inclusă în International Gymnastics Hall of Fame în 1997.

Concurenta din 2018 de la "Dancing With the Stars" a fost spitalizată la secţia de terapie intensivă şi nu putea să respire singură, după ce a contractat o formă rară de pneumonie, a anunţat familia ei în octombrie.

Publicul nu a fost la curent cu starea lui Retton până când fiica McKenna Lane Kelley a lansat o pagină de strângere de fonduri pentru a ajuta la acoperirea facturii de spitalizare a acesteia. Ea nu era asigurată în momentul în care s-a îmbolnăvit şi a spus că se afla într-o situaţie financiară dificilă după divorţul din 2018 şi pandemia Covid-19.

"Nu mi-am putut permite, nu mi-am putut permite, nu mi-am putut permite, nu mi-am putut permite", spune ea. "Dar cine ar fi ştiut măcar că mi se va întâmpla asta? Asta e concluzia, nu mi-am putut permite".

La stângerea de fondurie online s-au adunat peste 459.000 de dolari până în prezent. Retton a fost externată din spital la sfârşitul lunii octombrie şi s-a întors la casa ei de lângă Houston. "Viaţa merge înainte, lucrurile se întâmplă", a spus Retton, care acum are asigurare de sănătate. "Sunt pregătită acum".

Până în prezent, nici Retton, nici familia sa nu au dezvăluit detalii despre tipul de pneumonie pe care l-a contractat, despre tratamentele specifice pe care le-a primit sau despre statutul său de vaccinare. Cu toate acestea, ea a declarat că pneumonia ar fi putut să o ucidă dacă nu ar fi fost o vecină care a observat că uşa maşinii ei era lăsată deschisă pe alee.

Fosta gimnastă se afla pe podeaua dormitorului ei, incapabilă să se mişte, când vecina respectivă, îngrijorată, a intrat înăuntru pentru a o verifica pe Retton. "Ea a intrat în casă, îmi ştie codul, m-a văzut şi m-a găsit şi mi-a salvat practic viaţa", a spus Retton.