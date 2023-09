În cadrul galei pe care FIFA o organizează sunt premiați cei mai buni jucători și antrenori la fotbal masculin și feminin. Pe lista scurtată la categoria

The Best FIFA Men's Player, șase dintre cei 12 fotbaliști sunt de la Manchester City, câștigătoarea UEFA Champions League, însă cea mai comentată a fost absența lui Vinicius Junior de pe listă.

Fotbalistul brazilian a fost unul dintre cei mai buni jucători ai lui Real Madrid din sezonul trecut, când madrilenii au cucerit doar Cupa Spaniei, însă nu a prins lista scurtă, deși a dat 23 de goluri și și-a trecut în cont 19 assist-uri.

Carlo Ancelotti a susținut conferința de presă premergătoare meciului cu Real Sociedad, iar când a fost întrebat despre Vinicius Junior și faptul că nu a fost nominalizat, tehnicianul italian a oferit un răspuns ironic, care s-a viralizat imediat.

„Plângea în vestiar. Mi-a zis: 'Nu m-au pus pe listă!' A plâns 3-4 ore, nu il puteam opri”, a declarat Carlo Ancelotti.

-¿Has podido hablar con Vinicius sobre la NO nominación a los Premios The Best?

-Estaba llorando en el vestuario. Me dijo: "No me pusieron en esta lista" [...] Ha llorado 3 o 4 horas, no lo podíamos parar.

Carletto Ancelotti, siempre irónico ????pic.twitter.com/fezPx12xZJ