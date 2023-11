Xavi le-a transmis un mesaj fotbaliștilor săi după încă un pas greșit în campionat

Catalanii au făcut încă un pas greșit în campionat, în duelul cu Rayo, care a încurcat-o și pe Real Madrid, scor 0-0. Scorul a fost deschis de Vallecano, în minutul 39, iar Barcelona a reușit să egaleze după ce Lejeune a trimis balonul în propria poartă, în minutul 82.

Ce a spus Xavi Hernandez după remiza cu Rayo Vallecano

Antrenorul Barcelonei a vorbit la finalul meciului, nemulțumit de cum au arătat jucătorii săi în prima repriză. Xavi Hernandez a pus totul pe seama mentalității „relaxate” a fotbaliștilor, însă s-a arătat încrezător că Barca poate întoarce situația în favoarea sa.

„În prima repriză am dominat, dar ne-a lipsit agresivitatea pentru a decide meciul, în a doua repriză, pe lângă faptul că am dominat am avut multe ocazii și am meritat mai mult. În prima repriz nu ne-a ieșit totul așa cum a fost în a doua parte.

Nu mai putem să dăruim goluri, pentru că asta ne-a penalizat mult. În fotbalul modern se schimbă mult când poți să treci în avantaj pe tabelă. Când trebuie să întoarcem rezultatul totul e mai dificil. În a doua repriză a fost bine, drumul pe care îl dorim. Problema e că deja suntem în contratimp. Dacă am fi jucat de la început ca în cea de-a doua parte altfel ar fi fost istoria meciului, drumul din a doua repriză, dar de la început.

Trebuie să fim autocritici, trebuie să devenim mai buni, dacă dorim să câștigăm titluri trebuie să oferim mai mult. Sezonul trecut am câștigat titlul și Supercupa și asta, inconștient, provoacă relaxare, însă nu se poate, trebuie să oferim mai mult dacă dorim să câștigăm titluri.

Nu caut scuze și dacă nu am câștigat are legătură cu prima repriză făcută. Dacă mă întrebați de faza din careu, spun că penalty-ul la Raphinha este clar. Și la primul gol asistentul mi-a spus că era în ofsaid pozițional și el credea că asta condiționează. Nu avem noroc, nu ne ies lucrurile, dar nu există scuze”, a declarat Xavi Hernandez la finalul meciului conform sport.es.

Barcelona se află pe locul 3 în clasament, având 31 de puncte obținute în 14 meciuri jucate. Catalanii sunt la un punct distanță de Real Madrid și trei de liderul Girona, care au câte un meci în minus.

În următoarea etapă, Barcelona joacă pe teren propriu cu Atletico Madrid.