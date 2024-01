Visul lui Joao Felix se poate nărui mai repede decât și-ar fi dorit. Anunțul presei din Spania despre viitorul portughezului

Lusitanul a avut un debut bun la formația catalană, însă în ultimele săptămâni evoluțiile sale au fost șterse și nu a mai prins locul de titular în echipa lui Xavi.

Joao Felix s-a alăturat Barcelonei pe 1 septembrie 2023, fără ca formația catalană să achite o sumă pentru împrumut.

Viitorul lui Joao Felix, sub semnul întrebării

Publicația sport.es anunță că portughezul nu se mai află printre preferații tehnicianului catalan, care nu este convins dacă ar trebui să existe negocieri pentru păstrarea fotbalistului pe Camp Nou după expirarea împrumutului.

În plus, Joao Felix nu mai este dorit înapoi de Atletico Madrid, relația sa cu Diego Simeone fiind una defectuoasă, însă jucătorul are contract cu echipa de Metropolitano până în 2029.

Adus de Atletico Madrid cu suma record de 126 de milioane de euro, în iulie 2019, de la Benfica Lisabona, Joao Felix a devenit între timp indezirabil la gruparea din capitala Spaniei, care l-a împrumutat în sezonul trecut la Chelsea Londra.

Joao Felix visează la trofeul UEFA Champions League

În toamnă, la evenimentul de prezentare, portughezul a mărturisit că și-a dorit dintotdeauna să joace pentru FC Barcelona.

"Toată lumea știe cât sunt de fericit. Am muncit pentru a ajunge la acest club. Este un vis pe care îl am de mic, am venit să ajut și sper să facem un sezon mare. Este ceva unic, ceva ce căutam de mult timp. Când mi s-a spus despre interesul Barcei am fost extrem de fericit. Încă de mic urmăream echipa și întotdeauna am fost fani ai clubului, aveam acest vis și mă aflu aici.

Champions League a fost întodeauna trofeul visurilor mele, însă mergem pas cu pas, vom încerca să câștigăm", a declarat Joao Felix conform mundodeportivo.com.