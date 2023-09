Sacrificul făcut de Joao Felix pentru a ajunge la FC Barcelona: "Trebuia să merg într-un loc în care să-mi pot etala fotbalul"

Internaţionalul portughez a dezvăluit că a renunţat la o "sumă importantă" de bani pentru ca mutarea de la Atletico Madrid la FC Barcelona să se poată efectua.

Adus de Atletico Madrid cu suma record de 126 de milioane de euro, în iulie 2019, de la Benfica Lisabona, Joao Felix a devenit între timp indezirabil la gruparea din capitala Spaniei, care l-a împrumutat în sezonul trecut la Chelsea Londra.

Revenit în această vară pe Metropolitano, atacantul lusitan a fost anunţat că nu intră nici în acest sezon în vederile antrenorului Diego Simeone, fiind cedat sub formă de împrumut la FC Barcelona.

"Adevărul este că am renunţat la o sumă importantă de bani din salariu. Însă trebuia să fac o schimbare, trebuia să merg într-un loc în care să-mi pot etala fotbalul şi, aşa cum am spus anterior, am crezut mereu că acesta ar fi locul ideal. Lucrurile merg bine şi a trebuit să fac acel efort pentru a avea bucuria să joc din nou", a declarat Joao Felix într-un interviu acordat pentru Mundo Deportivo.

FC Barcelona, la degetul mic al lui Atletico Madrid

Acordul dintre Clubul de pe Camp Nou și Atletico Madrid nu prevede o clauză de cumpărare. Împrumutul expiră în vara anului 2024, iar roș-albii îl pot păstra pe Joao Felix.

O alternativă pentru madrileni poate fi impunerea unei sume colosale pentru serviciile tânărului fotbalist de la naționala Portugaliei. În ambele cazuri, conducerea Laporta se va afla într-o situație complicată. Potrivit goal.com, președintele lui Atletico ar putea cere suma de 100 de milioane de euro, sumă imposibilă pentru clubul blaugrana din cauza fair play-ului financiar.

Fotbalistul portughez (23 de ani) a avut evoluţii foarte bune de la sosirea la FC Barcelona, reuşit să înscrie trei goluri şi să ofere o pasă decisivă în trei meciuri disputate.