Veste teribilă pentru Xavi. Starul transferat pe ultima sută de metri, indisponibil pentru derby-ul cu Real Madrid: cât va lipsi

Pe lângă accidentarea lui Mike Maignan, pe lista fotbaliștilor indisponibili a ajuns și Jules Kounde. Francezul a început titular partida cu Austria, însă a ieșit de pe teren duoă doar 22 de minute.

În urma investigațiilor realizate, presa din Spania a dezvăluit că Jules Kounde ar fi superit o ruptură la bicepsul femural de la piciorul stâng, accidentare pentru care perioada de recuperare este de aproximativ patru-cinci săptămâni.

Jules Kounde, absent în El Clasico?

În aceste condiții, fundașul de 23 de ani ar putea rata meciuri importante de la FC Barcelona, precum derby-ul cu Real Madrid, dar și dubla manșă cu Inter Milano, din Champions League.

60 de milioane de euro este cota lui Jules Kounde conform Transfermarkt.

5 meciuri a jucat pentru FC Barcelona în acest sezon, având trei assist-uri.

"Este adevărat că nu am fost departe de a semna cu Chelsea în vară. Barca a fost interesată însă existau anumite îndoieli. Însă când am primit telefonul și am simțit că Barca a avut posibilitatea de a mă transfera, nu am stat prea mult pe gânduri.

Da, am vorbit cu Thomas Tuchel, am simțit că mă vrea la echipă, însă pur și simplu am preferat discursul lui Xavi", a dezvăluit Jules Kounde.