Veste mare pentru Barcelona! Preferatul lui Xavi semnează și va avea o clauză de reziliere de un miliard de euro

Ronald Araujo (24 de ani) va intra, din vară, în ultimul an de contract cu gruparea catalană, iar presa internațională a scris despre interesul cluburilor mari pentru fundașul Barcelonei. Se pare că acesta va rămâne, în cele din urmă, pe Camp Nou.

Uruguayanul a fost convins să semneze un nou contract, valabil până în 2026. Jurnalistul Fabrizio Romano anunță că cele două părți au ajuns la un acord, iar sud-americanul va semna noua înțelegere.

There are no issues or problem with Ronald Araújo's contract extension. It's done and fully agreed since two weeks - matter of time to prepare contracts, complete details then announce the agreement. ???????????? #FCB

Details are confirmed too: deal until June 2026, €1b release clause. pic.twitter.com/fTem3KArPH