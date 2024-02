Verdict categoric despre plecarea lui Xavi de la FC Barcelona

Antrenorul a fost instalat pe banca tehnică a catalanilor în noiembrie 2021. După 123 de apariții la cârma Barcei, Xavi a înregistrat o medie de 2.04 puncte pe meci, conform statisticilor oferite de site-ul de specialitate.

Deco, directorul sportiv al catalanilor, a vorbit despre plecarea lui Xavi Hernandez, remarcând faptul că decizia spaniolului i-a luat în surprindere pe toți oficialii de la FC Bacelona.

De asemenea, oficialul catalanilor a precizat că Barca s-ar fi bazat pe Xavi și în următorul sezon, doar că antrenorul a decis să facă un pas în spate și să se retragă din funcția de principal.

”Nu e timpul potrivit să vorbim despre un nou antrenor. Xavi ne-a luat prin surprindere. Ne bazam pe el la anul”, a spus Deco, citat de jurnalistul sportiv Fabrizio Romano pe rețelele social media.

