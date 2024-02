Reacție fără ocolișuri a lui Joan Laporta: "Dacă nu era Xavi, îl dădeam demult afară"

Xavi, care mai are contract până în 2025, a transmis ferm că nu va mai continua din vară. Legenda Barcelonei a spus că este cea mai bună decizie pentru club, iar formația catalană are acum câteva luni la dispoziție pentru a găsi un nou antrenor.

Într-un interviu acordat pentru RAC1, Joan Laporta a dezvăluit că un alt antrenor ar fi fost demis de mai multă vreme, din cauza rezultatelor slabe din acest sezon.

"Dacă nu era Xavi, era deja concediat. Nu vreau să-l înlătur, merită să-i acordăm încredere până la final.

Nu am vorbit cu niciun antrenor. Există principii la care noul tehnician trebuie să se adapteze, la care nu putem să renunțăm.

Va veni un antrenor cu un anumit palmares, doar dacă nu va trebui să luăm o decizie mai imaginativă", a explicat președintele catalanilor.

Xavi pleacă de la FC Barcelona la finalul sezonului

Xavi mai are contract până în vara anului 2025, însă a hotărât ca la finalul acestui sezon să părăsească banca tehnică "pentru binele clubului".

"Am decis ca de la 30 iunie să nu mai fiu antrenorul Barcelonei. E cea mai bună decizie. Voi da ce am mai bun în aceste patru luni. Consider că putem avea un sezon bun și că lucrurile se vor schimba.

I-am explicat acum decizia președintelui. Am o relație foarte bună cu el și cu ceilalți din conducere. Încrederea lor în mine a fost una deplină. Decizia mea nu are legătură cu situația economică, ci consider că aceasta este cea mai bună decizie pentru club. Nu vreau să fiu o problemă.

Consider că proiectul nostru trebuie să se încheie pe 30 iunie. Cred că jucătorii vor fi eliberați astfel și va relaxa situația generală din cadrul clubului. Am luat decizia de câteva zile și într-un fel m-am eliberat. Îmi doresc să fiu o soluție, nu o problemă pentru club.

Am fost o soluție acum doi ani și trei luni, dar acum, gândind pentru club, căruia îi doresc ce e mai bine, cel mai bine e să plec pe 30 iunie", a declarat Xavi.

Xavi este antrenorul Barcelonei din noiembrie 2021. Fostul mare mijlocaș al catalanilor a câștigat două trofee ca antrenor - titlul și Supercupa Spaniei, în sezonul precedent.