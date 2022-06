Unde ar putea ajunge fotbalistul pentru care Real Madrid a plătit 63 de milioane de euro

În sezonul precedent, atacantul sârb născut în Bosnia a fost împrumutat la Eintracht Frankfurt, clubul la care a avut cea mai bună perioadă a carierei sale de până acum, iar din vara anului trecut s-a întors la Real, unde a marcat un singur gol în tot sezonul.

Acum, Jovic ar putea ajunge sub formă de împrumut la o altă echipă. Jurnalistul Fabrizio Romano scrie că Fiorentina este în discuții cu Real Madrid pentru transferul sârbului pe Artemio Franchi.

Italienii vor ca madrilenii să acopere o parte din salariul său. Cât despre Jovic, acesta ar fi ”deschis” pentru o plecare de la Real Madrid.

Fiorentina are in direct negotiations with Real Madrid for Luka Jović on loan deal. Fiorentina are asking for Real to pay part of his salary. ???????????? #transfers

Jović is understood to be open to the move, now up to the two clubs to cover his salary. pic.twitter.com/V302qqQFXp