Un star de la Real Madrid a stabilit echipa de la care se va retrage: "Mi-am spus clar asta!"

Mijlocaşul german Toni Kroos, în vârstă de 32 de ani, spune că vrea să-şi încheie cariera la Real Madrid, unde joacă din 2014, şi că nu mai plănuieşte să se transfere în altă parte înainte de a se retrage din sport, a declarat acesta pentru Sky Sport News, scrie AFP.

Toni Kroos vrea să-și încheie cariera la Real Madrid

"Mi-am spus clar că aici vreau să-mi închei cariera", a afirmat triplul câştigător al Ligii Campionilor cu Real Madrid. "La ce dată mai exact? Nu pot spune încă. Poate 2023, poate un an sau doi mai târziu, nu ştiu", a adăugat el, potrivit Agerpres.

Campion mondial în 2014 cu Germania, mijlocaşul şi-a stabilit trei criterii pentru a se decide cu privire la finalul carierei: ''Trebuie să am mai am încă nivelul pentru a putea juca, corpul să mă ajute şi să mai am motivaţia. Dacă totul se potriveşte, putem discuta, altfel mai am contract până în 2023".

14 trofee a cucerit Kroos la Real Madrid: Liga Campionilor (3), titlul în La Liga (2), Supercupa Spaniei (2), CM al Cluburilor (4) și Supercupa Europei (3)

a cucerit Kroos la Real Madrid: Liga Campionilor (3), titlul în La Liga (2), Supercupa Spaniei (2), CM al Cluburilor (4) și Supercupa Europei (3) 340 de meciuri, 25 de goluri și 83 de goluri a strâns Toni Kroos la Real Madrid

Kroos spune că are o "relaţie incredibilă cu clubul", pe care nu vrea să-l ''pună în pericol" printr-un eventual transfer.

Italianul Carlo Ancelotti, antrenorul echipei spaniole de fotbal Real Madrid, nu a ezitat să-i descrie pe croatul Luka Modric, germanul Toni Kroos şi brazilianul Casemiro drept cei mai buni mijlocaşi din lume ai momentului, la finele lui decembrie.

"Modric, Kroos şi Casemiro formează cea mai bună linie de mijloc, au o mare experienţă şi sunt fotbalişti fantastici. În plus, se completează foarte bine şi când sunt împreună pe teren, nimeni nu se poate compara cu ei", a afirmat atunci Ancelotti într-un interviu pentru cotidianul AS.