Joselu (34 de ani) a ajuns la Real Madrid în vara anului trecut, sub formă de împrumut de la Espanyol Barcelona, și a avut un sezon bun pe ”Santiago Bernabeu”, motiv pentru care va fi transferat definitiv.

Campioana Spaniei s-a decis și va activa clauza de transfer definitiv din contractul cu Espanyol, potrivit jurnalistului Patrick Berger.

Potrivit informațiilor apărute în presa din străinătate în ultimele luni, Real Madrid va fi nevoită să plătească ”doar” 1,5 milioane de euro pentru a-l transfera definitiv pe Joselu, sumă care nu reprezintă o problemă pentru clubul ”dirijat” de Florentino Perez.

