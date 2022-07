Totul pentru transferul lui Cristiano Ronaldo! Starul la care Atletico renunță pentru a-i face loc portughezului

Ronaldo ar fi nemulțumit de faptul că Manchester United nu va evolua în noul sezon din Champions League, iar portughezul nu face parte din lotul pentru cantonamentul din această vară, clubul invocând "motive familiale".

Echipa care pare că a rămas în cursa pentru semnătura lui Ronaldo este Atletico Madrid, iar The Times scrie că formația lui Diego Simeone este hotărâtă să renunțe la Antoine Griezmann pentru a-i face loc starului portughez.

Spaniolii l-ar fi trecut pe Griezmann pe lista de transferuri și l-ar fi oferit deja campioanei Franței, Paris Saint-Germain.

???? NEW: Atletico Madrid ready to part with Antoine Griezmann to pave way for Cristiano Ronaldo’s return to Spanish capital https://t.co/12Y9tChrZ2