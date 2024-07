Decizia vine după o carieră impresionantă, marcată de numeroase trofee și realizări, dar și de multiple probleme de sănătate.

Thiago Alcantara a avut o serie de accidentări grave care i-au afectat continuitatea și performanța. În ultimul sezon la Liverpool, spaniolul a reușit să joace doar câteva minute în toate competițiile.

Chiar dacă se retrage din fotbalul profesionist, Thiago nu va părăsi complet lumea sportului.

Conform jurnalistului Fabrizio Romano, Thiago este hotărât să rămână implicat în fotbal, explorând noi roluri și provocări în cadrul acestui sport.

???? EXCLUSIVE: Thiago Alcantara has decided to retire from professional football.

Former Barça, Bayern, Liverpool and Spain player has made his decision.

Thiago’s passion and love for the game continues as he’s ready for new chapter in football after few months planning for it. pic.twitter.com/zR4Uvum1rH