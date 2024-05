Surpriză uriașă! Carlo Ancelotti și-a anunțat retragerea

Pentru ”Don Carlo” e al doilea mandat ca principal pe ”Santiago Bernabeu”, după perioada 2013 - 2015. Din 2021, Ancelotti a bifat 172 de apariții la cârma grupării ”blanco”, timp în care a consemnat o medie de 2.27 puncte pe meci, conform statisticilor oferite de site-ul de specialitate transfermarkt.com.

Cu un contract scadent până în iunie 2026, Carlo Ancelotti a anunțat că se va retrage după ce va părăsi banca tehnică a trupei de pe ”Santiago Bernabeu”.

Rămâne însă de văzut când se va întâmpla acest lucru, mai ales că ”Don Carlo” a mai precizat că e dispus să rămână la club cât timp este dorit de conducerea lui Real Madrid.

”O să mă retrag ca antrenorul lui Real Madrid. Cariera mea se va încheia la Real Madrid. Cât timp clubul mă vrea, eu sunt disponibil să rămân aici”, a spus Carlo Ancelotti, citat de jurnalistul sportiv Fabrizio Romano pe rețelele social media.

???????????? Carlo Ancelotti: “I will retire as Real Madrid manager. My career will finish at Real Madrid”, told Repubblica.

“As long as Real Madrid want me to stay, I will be here available for the club”. pic.twitter.com/k6tdJxqlB6