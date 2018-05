Super petrecere pentru Real la Madrid! Ce au facut jucatorii

Nu doar Craiova a fost sarbatoare, ci si Madridul. Trofeul Champions League a ajuns si in catedrala. Ronaldo si-a schimbat look-ul, iar fanii i-au cerut sa nu plece.

Toata Romania vede Romania! Joi, 31 mai, 17:00 in direct la PRO TV: Romania - Chile!

"Suntem regii Europei, cei care se dopeaza", a cantat Ronaldo in centrul Madridului. Fanii l-au rugat sa ramana la Real. Zidane ramane sigur. N-a pierdut nicio finala cu Real.



Preotii din Madrid i-au felicitat pe jucatorii Realului. Nu s-au suparat pe Marcelo, care a ras in catedrala. Brazilianul a dat startul petrecerii pe Bernabeu.



Campionii Europei si-au adus si copiii la petrecerea de pe stadion. Sezonul in Spania incepe cu Supercupa Europei. Real si Atletico vor juca in Estonia.