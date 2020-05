Succesul da dependenta! Marcelo nu vrea sa se opreasca la 4 trofee Champions League

In continuare, lui Marcelo ii este pofta de succes alaturi de Real Madrid.

Fundasul brazilian a marturisit, in cadrul unui interviu pentru Escuela Universitaria Real Madrid Universidad Europea, ca la Madrid a invatat ca fericirea consta in dorinta de a castiga cat mai mult, pana in momentul in care nu se mai poate.

Real Madrid a castigat 3 trofee Champions League consecutiv si s-a impus de 4 ori in 5 ani in cea mai importanta competitie a Europei. Acest lucru va ramane, cu siguranta, in istorie. Dar galacticii nu vor sa se opreasca aici.

"Aspiram sa castigam cat mai multe titluri. Trofeele sunt ceea ce defineste fiecare poveste si fiecare cariera, dar ce am experimentat aici la Real Madrid este ceea ce ramane cu mine. Real Madrid m-a invatat multe lucruri cum ar fi sa respect pe toata lumea, sa lucrez intr-o echipa, sa lupt pana la sfarsit si sa fiu castigator", a spus Marcelo, care considera ca "datorita clubului, eu sunt cine sunt".

Brazilianul a ajuns la Real Madrid pe cand era adolescent, fiind transferat de la Fluminense. Acum, el este vice-capitanul echipei, in spatele lui Sergio Ramos. "Sosirea la Real Madrid a fost ceva uimitor - un vis devenit realitate. Daca ar trebui sa aleg o singura amintire despre sosirea mea la Real, care sa ramana cu mine, aceea ar fi prezentarea mea."

Reamintim ca Real Madrid s-a intors la antrenamente. Pregatirea se desfasoara in grupuri de maxim 10 jucatori, iar Zinedine Zidane a impartit echipa in 3 grupe. Astfel, francezul lucreaza separat cu fundasii, mijlocasii si atacantii. In primul grup sunt Eder Militao, Raphael Varane, Dani Carvajal, Sergio Ramos, Nacho si Marcelo, plus fundasul echipei de tineret Javi Hernandez.

Casemiro, Luka Modric, Isco, Gareth Bale, Rodrygo Goes, Brahim Diaz si Marco Asensio formeaza al doilea grup. În final, Toni Kroos, Fede Valverde, Lucas Vazquez, James Rodriguez, Vinicius, Karim Benzema si Eden Hazard sunt cei 7 jucatori din grupa a treia.