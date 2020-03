Starul lui Real Madrid a FUGIT din carantina! Ea este motivul din spatele deciziei disperate! :) Acum risca sa fie PEDEPSIT: "Daca trebuie, merge si la inchisoare"

Un jucator de la Real Madrid a incalcat regulile carantinei si a parasit tara.

Luka Jovic, atacantul lui Real Madrid, are probleme serioase in Serbia dupa ce a incalcat regulile carantinei si a revenit in tara.

Fotbalistul a plecat din Spania la sfarsitul saptamanii trecute, in ciuda faptului ca i s-a spus sa se autoizoleze impreuna cu restul coechipierilor. El a revenit in Serbia pentru a fi alaturi de iubita sa, Sofia Molosevic, care este insarcinata.

Modelul cu 478.000 de urmaritori pe Instagram a confirmat pe reteaua de socializare ca ea si Jovic asteapta primul copil.

"Sunt atat de recunoscatoare ca Luka poate fi alaturi de mine. Nu mi-as putea imagina sa fiu fara el in aceasta perioada dificila pentru intreaga lume", a scris Sofia la descrierea fotografiei.

Premierul sarb Ana Brnabic a contestat decizia lui Jovic: "Avem exemplul negativ al vedetelor noastre de fotbal care castiga milioane si au ignorat obligatia de a se autoizola, astfel incat sa se poata intoarce acasa."

"Daca trebuie, merge si la inchisoare!"

Tatal fotbalistului a sarit in apararea acestuia: "Luka a facut doua teste, iar ambele au fost negative. De aceea s-a gandit ca poate veni in Serbia. Acum pare ca este un criminal. Daca trebuie sa mearga la inchisoare va merge", a spus tatal jucatorului pentru Marca.