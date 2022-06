Sfârșitul unei ere! Gareth Bale a plecat oficial de la Real Madrid! Ultimul mesaj al galezului 

Gareth Bale (32 ani) și-a încheiat contractul cu Real Madrid, după 9 ani petrecuți pe Santiago Bernabeu. Accidentat în multe rânduri și în afara planului tactic ales de Carlo Ancelotti (62 ani), atacantul galez nu a mai primit propunerea din partea conducerii de a-și prelungi angajamentul.

Iar Bale a ținut să emită un comunicat oficial în care își ia la revedere de la fani, coechipieri și oamenii împlicați în club și le mulțumește pentru aventura pe care au trăit-o în ultimii 9 ani.

„Scriu acest mesaj pentru ale mulțumi tuturor coechipierilor mei, actuali sau foști, antrenori, cei din staff și fanilor care m-au susținut.

În urmă cu 9 ani am sosit aici ca un tânăr care voia să-și realizeze visul de a juca pentru Real Madrid, să port prestigiosul tricou alb, emblema pe piept, să joc pe Santiago Bernabeu, să câștig titluti și să fiu parte din ce este faimos clubul, să câștige Champions League.

Acum mă pot uita în urmă, reflecta și spune cu sinceritate că visul a devenit realitate, și mult mai mult decât atât.

Să fiu parte din istoria clubului și să obțin ce am realizat cât am fost la Real Madrid jucător a fost o experiență incredibilă pe care nu o voi uita.

Vreau să-i mulțumesc președintelui Florentino Perez, lui Jose Angel Sanchez și conducerii pentru că mi-a acordat oportunitatea să joc pentru acest club. Împreună am fost capabili să creăm momente care vor rămâne pentru totdeauna în istoria acestui club și în istoria fotbalului.

A fost o onoare.

Mulțumesc!

HALA Madrid!

Gareth Bale”, a fost comunicatul oficial emis de Gareth Bale.

