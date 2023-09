Sergio Ramos, primul meci la Sevilla după 6595 de zile: "Acum pot să mor liniștit"

Ramos a făcut pereche în centrul defensivei cu Loic Bade, iar Sevilla a reușit să spargă gheața în noul sezon din La Liga. După patru etape, andaluzii au obținut primele puncte grație golului marcat de Dodi Lukebakio, în minutul 71.

Sergio Ramos, primul meci la Sevilla după 6595 de zile

Pentru Sergio Ramos a fost primul meci la Sevilla după o pauză de 6595 de zile. Plecat la Real Madrid în 2005, stoperul spaniol a revenit în această toamnă la gruparea andaluză, iar la finalul meciului s-a arătat emoționat de modul în care a fost primit de suporteri.

"Sunt fericit în special pentru rezultat, după un start dificil al echipei. Am avut avantajul de a juca acasă după pauza provocată de meciurile naționalelor. Am jucat cu multă intensitate, e un campionat unde orice echipă îți poate face viața dificilă, se vede competitivitate. Cred că am avut 26 de ocazii de a marca, am fi putut să majorăm avantajul, dar important e că am câștigat.

Am simțit o mare emoție. Sunt foarte bucuros că am revenit alături de acești oameni. Este ceva unic, ceva ce nu poate fi explicat în cuvinte. Vreau ca acesta să fie doar începutul unei serii bune.

Am avut unele dubii la început legate de modul în care voi fi primit, dar după primirea avută le-am pus părinților mei că acum pot să iau asta cu mine în mormânt, pot să mor liniștit. Am văzut dragostea fanilor de la încălzire, exact ce are nevoie orice jucător", a spus Sergio Ramos, citat de Marca.

Sergio Ramos a semnat un contract valabil până la finalul sezonului cu Sevilla

Pentru Sevilla urmează meciul cu Lens, din grupele Champions League, programat miercuri, de la ora 22:00.