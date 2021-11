Se pregătește cel mai tare contract din fotbal! Clauză de reziliere de un miliard de euro

Brazilianul a impresionat cu evoluțiile sale în tricoul echipei lui Carlo Ancelotti și i se pregătește un contract valabil pe șase ani, cu un salariu anual de zece milioane de euro.

Noul contract al sud-americanului ar urma să fie ”blindat” și de o clauză de reziliere imensă, în valoare de un miliard de euro, notează jurnalistul Nicolo Schira.

#RealMadrid are in advanced talks to renew #Vinicius contract. Ready 6-years contract (€10M/year) for the brazilian young star. Blancos are set to insert a release clause by €1B. #transfers