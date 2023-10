Real Madrid țintește încă un transfer spectaculos! Florentino Perez și-a trimis deja omul de încredere

Mijlocașul englez a impresionat pe ”Bernabeu” într-un timp foarte scurt, iar acum Florentino Perez plănuiește să-l transfere și pe fratele său la echipă.

Jobe Bellingham (18 ani) evoluează pentru Sunderland în Championship și, la fel ca Jude, a crescut la academia lui Birmingham. În această vară, Jobe, care poate evolua atât ca extremă cât și ca mijlocaș ofensiv, a fost transferat în schimbul a 1,7 milioane de euro.

În liga secundă din Anglia a prins deja 11 meciuri, reușind să marcheze două goluri și să bifeze un assist, iar în următoarea perioadă ar putea veni și transferul carierei pentru cel mai mic dintre frații Bellingham.

Florentino Perez l-a trimis pe Juni Calafat, șeful scouterilor de la Real Madrid, pentru a-l urmări la naționala U19 a Angliei, scrie El Nacional.

