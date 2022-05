Visul Barcelonei de a-l transfera pe Lewandowski, spulberat: „Au pierderi de 500 de milioane de euro!” Anunțul șefului La Liga  

Din această vară, Robert Lewandowski (34 ani) intră în utlimul an de contract cu Bayern Munchen. Însă, atacantul i-ar fi anunțat deja pe șefii bavarezi că nu mai dorește să continue la campioana Germaniei și că este tentat să meargă la FC Barcelona. De altfel, agentul atacantului polonez a și fost zărit în Catalunia săptămâna trecută.

Doar că președintele La Liga nu este optimist că Barcelona îl va achiziționa pe Lewandowski în această vară. Javier Tebas le reamintește catalanilor că în ultimii doi ani au înregistrat un deficit de 500 de milioane de euro.

Javier Tebas: „Nu îl văd în prezent la FC Barcelona”

„Trebuie să se întâmple și alte lucruri care nu știu dacă se vor întâmpla. Chestia cu Barca Estudios... În bugetul lor aveau vânzarea Barca Estudios pe care nu o văd. Cifrele sunt foarte simple, da. Au peste 500 de milioane de euro pierderi în ultimii doi ani. Trebuie să le recuperezi pentru a-l putea semna pe Lewandowski.

Mai are un an contract la Bayern, salariul lui Lewandowski, plus suma pe care o vrea Bayern, îmi dau senzația că nu îl văd în prezent la FC Barcelona”, a declarat Javier Tebas pentru Marca.

Totodată, președintele La Liga este de părere că doar vânzarea lui Frenkie de Jong (25 ani), care este cotat la 70 de milioane de euro, potrivit Transfermarkt, nu îi va aduce Barcelonei suma necesară pentru a-l achiziționa pe Lewandowski de la Bayern Munchen.

„Ar putea fi suficient în funcție de cât îl vinzi pe De Jong și în funcție de cât cere Lewandowski. Ar putea fi cu 100 de milioane de euro mai mult decât se economisește, trebuie să vezi ce a mai rămas din amortizarea lui De Jong

. De Jong le-ar putea oferi această posibilitate, dar nu știu dacă îl vor vinde, sau dacă intenționează să-l vândă”, a precizat Javier Tebas.