Real Madrid l-a ofertat pe Luis Suarez! Reacția atacantului

La începutul anului, atacantul uruguayan Luis Suarez a plecat de la Gremio Porto Alegre din Brazilia, unde a făcut un sezon senzațional, și s-a înțeles cu Inter Miami, formație la care evoluează și Messi. Deloc departe de retragere, vârful a povestit cum cariera sa putea avea altă traiectorie.

Suarez a ajuns la Barcelona în 2014, dar atunci a fost foarte aproape să semneze și cu Real Madrid. Totul era pus la punct, iar formația din capitala Spaniei urma să îl vândă pe Karim Benzema la Arsenal pentru a i se face loc. Pe ultima sută de metri a venit propunerea din partea catalanilor, iar atacantul a decis să meargă acolo.

Real Madrid l-a ofertat pe Luis Suarez, dar atacantul a refuzat

Recent, în presa din Spania, Suarez a povestit cum a stat cu adevărat situația și ce s-a întâmplat în urmă cu aproape 10 ani de la acel moment.

”Agentul meu a vorbit cu Real Madrid. Înainte de Cupa Mondială din 2014, Real Madrid a vrut să semneze cu mine și totul era în linie dreaptă. Se gândeau să-l vândă pe Benzema la Arsenal, totul era făcut.

Când a început Cupa Mondială, Barca a intrat în cursă și, evident, am preferat Barca. Odată cu situația mușcăturii, interesul Madridului a scăzut, iar Barça a devenit mai interesată. În cele din urmă am avut ambele opțiuni și am ales Barça pentru că era visul meu”, a spus Luis Suarez pentru Del Sol.

Luis Suarez, din nou coleg cu Messi, la Inter Miami

Luis Suarez a câştigat, la finalul anului trecut, titlul de cel mai bun jucător din Brazilia. A obţinut şi premiul pentru cel mai bun atacant, a marcat 17 goluri în campionat şi a fost principalul artizan al clasării lui Gremio pe poziţia a doua la finalul sezonului.

Pe ansamblul sezonului, Suarez a jucat 42 de meciuri, cu un bilanţ de 22 de goluri şi 14 pase decisive. Echipa a câştigat campionatul statului Rio Grande do Sul, pe lângă succesul clasării pe locul 2 în campionatul Braziliei la un an după promovarea în prima divizie.

Produs de Club Deportivo Artigas de Salto (1991-1994), Urreta FC (1994-2000), Club Nacional (1998-2004), Luis Suarez a evoluat de-a lungul carierei sale fotbalistice la echipe precum Nacional, FC Groningen, Ajax, Liverpool, FC Barcelona, Atletico Madrid și Gremio.

Luis Suarez, campion al Europei cu Barcelona

La Barcelona a ajuns în vara lui 2014, iar timp ce șase ani a bifat 283 meciuri, 195 goluri, 113 assisturi. A și câștigat 13 trofee, dintre care și o Ligă a Campionilor.

În această iarnă a decis să meagă la Inter Miami, unde joacă alături de alți jucători de la Barcelona, Messi, Jordi Alba sau Sergio Busquets.