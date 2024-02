Nicușor Bancu nu s-a ferit de cuvinte după FC Botoșani - Universitatea Craiova 2-2

Oltenii au fost conduși la pauză cu 2-0, prin cele două goluri marcate de Juan Kaprof, decarul lui FC Botoșani, dar au reușit să revină în partea secundă.

Mai întâi, Alexandru Mitriță a reușit să reducă din diferență în minutul 53, iar Elvir Koljic a dus scorul la 2-2 în minutul 90+5.

După meci, Nicușor Bancu, căpitanul celor de la Universitatea Craiova, a tras primele concluzii și a dezvăluit care este obiectivul echipei pentru finalul de sezon.

Nicușor Bancu, după FC Botoșani - Universitatea Craiova 2-2

„Suntem dezamăgiți că nu am câștigat, am început bine. Din păcate, nu am reușit să ținem ritmul din primele minute, în a doua repriză am avut altă atitudine. Dacă reușeam să egalăm mai devreme, cred că reușeam să câștigăm.

Din cauza noastră s-a întâmplat asta, am făcut greșeli în apărare. Adversarii nu au foarte multe șanse, dar noi le oferim cadou fiecare gol.

Principalul obiectiv este play-off-ul și Cupa României. Deocamdată, ne gândim doar la accederea în play-off”, a spus Nicușor Bancu, la flash-interviu.

După această partidă, Universitatea Craiova a ajuns la 39 de puncte după 26 de etape și poate fi depășită de Farul, dacă echipa lui Gică Hagi va câștiga în această etapă cu Sepsi OSK, în deplasare.

Oltenii rămân pe locul patru, la șase puncte distanță de următoarea clasată, CFR Cluj, și se pregătesc pentru duelul din următoarea etapă cu FC Voluntari.

De partea cealaltă, FC Botoșani rămâne penultima, cu 20 de puncte, și se pregătește pentru meciul din următoarea etapă cu liderul FCSB.