Real Madrid a prins aripi dupa meciul cu Atletico! Sergio Ramos, increzator in sansele madrilenilor la titlu! Ce a spus capitanul Realului!

Real Madrid s-a impus in derby-ul capitalei, scor 3-1, cu Atletico Madrid.

Formatia lui Santiago Solari s-a impus in deplasare, pe Wanda Metropolitano, scor 3-1, si a urcat pe locul doi in La Liga. Bale a inchis tabela, marcand golul 100 in tricoul Realului, in toate competitiile. Barcelona are 5 puncte avans fata de Real Madrid, insa un meci mai putin disputat. Catalanii joaca duminica in deplasare, cu Athletic Bilbao.

Capitanul "galacticilor", Sergio Ramos, a inscris din penalty golul 11 in toate competitiile, in acest sezon. Real Madrid a bifat astazi a 5-a victorie consecutiva in campionat, iar spaniolul este de parere ca inca exista sanse la titlu pentru madrileni.

"Campionatul este deschis. Mai sunt multe puncte puse in joc si orice echipa iti poate pune probleme, asa cum s-a intamplat la inceputul sezonului. Avem speranta, vom lupta pentru campionat si vom face tot posibilul sa le facem viata grea celor de la Barcelona, chiar daca au un avans considerabil.

Real Madrid a jucat foarte bine astazi. Am avut un joc complet in toate compartimentele, nu doar in atac, dar si in defensiva. Le-am dat putine sanse de a marca si rezultatul este unul corect. Ne-au atacat si au creat pericol la poarta noastra, dar jocul are 90 de minute si trebuia sa stim cum sa jucam pe intreaga durata a partidei, iar Real Madrid a facut un joc extrem de inteligen", a spus Sergio Ramoss la finalul meciului cu Atletico Madrid.