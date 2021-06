"Pun in rama imaginea aia!" Absolut genial! L-a intalnit pe idolul Messi si nu a vrut sa uite momentul. Ce a facut starul lui Bayern

Catalanii au trait una dintre cele mai mari umilinte din istorie, in sezonul trecut, cand Bayern s-a impus cu 8-2. Desi meciul reprezinta o amintire neagra pentru fotbalistii Barcelonei, Leo Messi, superstarul de pe Camp Nou, a reusit sa ii creeze o amintire frumoasa unuia dintre fotbalistii lui Bayern.

Alphonso Davies, revelatia sezonului trecut, a dezvaluit pana la data meciului, in repetate randuri, ca Messi este idolul sau si este nerabdator sa il intalneasca. Desi nu a reusit sa obtina tricoul argentinianului din cauza supararii provocate de rezultat, Davies a declarat la finalul meciului ca intalnirea a fost cu adevarat speciala pentru el.

Messi l-a ajutat, in timpul meciului, sa se ridice dupa ce fusese faultat chiar de el, iar imaginea a devenit rapid virala. Dupa meci, Davies a declarat: "Lionel Messi m-a faultat, apoi m-a ajutat sa ma ridic. Poza asta va ramane cu mine pentru totdeauna. Voi inrama poza aia".

La aproape un an de la intalnire, Davies a fost surprins de urmaritori in timp ce pusese o poza cu el, din camera lui, iar pe peretele din spatele sau se vede exact poza pe care a spus ca o inrameaza.

????️ Alphonso Davies (2020): “Lionel Messi fouled me, then he helped me up. That picture will stay with me forever. I'm gonna frame that picture.”

He did ????⬇️ pic.twitter.com/XMwSlGXdGN