BREAKING NEWS: Real ii plateste clauza de 50 de milioane! S-a inteles deja cu jucatorul. Prima mare lovitura la Madrid in 2019

Real da prima lovitura majora in noul an!

S-a inteles cu Eder Militao de la Porto! Madridul va plati clauza de reziliere a fotbalistului de 21 de ani, care va ajunge pe Bernabeu in iunie! Exista un acord deplin intre Real si fotbalist, care va semna un contract pana in 2025. 10% din suma de transfer va ajunge la Sao Paulo, clubul brazilian de unde a fost adus Militao la Portugalia. Dorit si de United, Liverpool sau Chelsea, Militao poate juca atat in centrul apararii, cat si mijlocas defensiv. Adus in vara lui 2018 din Brazilia, Militao s-a impus instant ca titular la Porto. In nationala Braziliei, are o selectie, la meciul cu El Salvador din septembrie 2018.