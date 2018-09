Reactia DURA a lui Valverde dupa primul pas gresit al Barcei! Faza care l-a scos din minti: "Pana si adversarul si-a cerut scuze!"

Barcelona a facut primul pas gresit al startului de sezon in La Liga, 2-2 cu Girona pe propriul teren.

Antrenorul celor de la FC Barcelona, Ernesto Valverde, s-a declarat surprins de decizia arbitrului de a-l elimina pe Clement Lenglet la partida cu Girona, scor 2-2. Fundasul francez a primit direct cartonas rosu la primul sau meci ca titular in La Liga pentru Barcelona dupa o faza la care arbitrul a apelat la VAR.

"Nu stiam in acel incident cu Lenglet ca va fi solicitat VAR pentru a decide faza. A fost o surpriza pentru mine. Credeam ca VAR va rezolva probleme majore, atunci cand arbitrul ar putea fi acuzat de media de o greseala, dar in alte situatii, precum acel fault cu Real Sociedad. Cred ca sistemul prinde contur, insa mai avem pana sa ne punem la punct cu VAR.



Cand priveam meciul de pe margine, credeam ca arbitrul se va uita la VAR pentru a nu-i acorda cartonas lui Lenglet, ci pentru a ne da noua ceva, poate sa-i dea cartonas celuilalt jucator implicat. Am fost foarte surprins de decizia finala a arbitrului. Ma chinui sa inteleg cum e vina lui Lenglet. Poate ca incerca sa se protejeze insa nu e niciodata o lovitura cu cotul.



Celalalt jucator s-a ciocnit de el. Chiar si jucatorul Gironei, Pere Pons, a incercat sa-i ceara scuze lui Lenglet. Pentru mine nu e niciodata eliminare, dar eu vad faza prin ochii echipei mele" a spus Valverde dupa partida.

Pons a spus la randul sa ca eliminarea e injusta: "Amandoi am dat 100% pentru mine si e adevarat ca am fost lovit dar cand m-am ridicat mi-am cerut scuze fata de Lenglet si i-am intins mana pentru ca am primit faultul dupa coliziune si prima data am crezut ca eu am fost cel care a faultat.



Nu a fost faultul vreunuia iar in final a decis un tert, in speta VAR. Nu am observat impactul loviturii de cot" a spus Pons la final.