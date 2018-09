BLOCHEAZA meciul care trebuia sa se joace in SUA! LUPTA URIASA in Spania pe jocul Barcelonei. Anunt de ultima ora

Girona - Barcelona ar fi trebuit sa se joace la Miami pe 27 ianuarie.

Lupta totala intre liga spaniola si federatie! Dupa anuntul ca meciul Barcelonei cu Girona a fost desemnat sa inceapa 'exportul' La Liga spre alte continente, presedintele Federatiei, Luis Rubiales a intervenit. Conform oficialului, sunt '0% sanse' ca meciul sa aiba loc in conditiile dorite de liga spaniola.

Rubiales predinde ca are sustinerea UEFA, FIFA si a sindicatului fotbalistilor din Spania.

Seful La Liga, Javier Tebas, nu crede in avertismentele lui Rubiales: "Nu are argumente. UEFA n-a spus nici ea clar o pozitie. FIFA nu are o autoritate legala in cazul asta, iar cu sindicatul fotbalistilor discutam."

Abonatii Gironei ar fi trebuit sa-si aleaga metoda prin care voiau sa fie despagubiti pentru ca rateaza meciul. Organizatorii aveau de gand sa puna la dispozitia a 1500 de suporteri bilete gratis de avion si o noapte de cazare la Miami, in timp ce restul fanilor ar fi urmat sa primeasca bani sau tichete pentru derby-urile din sezonul urmator.