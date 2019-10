RATEAZA EL CLASICO!  "Eu nu ma inteleg cu el la antrenamente, nu imi dau seama cum a inteles arbitrul ce a spus". Cine il apara pe Dembele

Din articol Messi si Valverde i-au luat apararea

Comisia de Disciplina a luat o decizie in privinta lui Ousmane Dembele.

Atacantul Barcelonei a primit doua partide de suspendare in urma cartonasului rosu primit in meciul cu Sevilla. Dembele a contestat decizia arbitrului, Mateu Lahoz, de a-l elimina pe Araujo dupa un duel cu Chicharito si a vazut al doilea cartonas galben, fiind trimis la vestiare. Francezul a contestat decizia arbitrului, spunandu-i "rau, esti foarte rau", fapt pentru care Lahoz l-a pedepsit. Atacantul a mai primit si o amenda de 700 de euro.

Messi si Valverde i-au luat apararea

Atat capitanul Barcelonei, cat si antrenorul au sarit in apararea lui Dembele. Messi a mers in timpul meciului la arbitru, sustinand ca atacantul nu cunoaste limba si nu stie sa se exprime in spaniola, insa acesta a fost de neinduplecat. Valverde a vorbit la conferinta de presa de dupa meci si s-a aratat confuz in legatura cu cartonasul primit de jucatorul sau: "Nu inteleg cum a inteles arbitrul ce a spus Ousmane, nici eu nu ma inteleg atat de bine cu el la antrenamente, nu vorbeste spaniola".

Suspendarea primita de Dembele va fi contestata de catre conducerea Barcelonei, insa daca nu este aprobata, francezul va rata partida cu Eibar si El Clasico. In absenta francezului, Griezmann va reveni titular, avand astfel ocazia sa straluceasca in cel mai asteptat duel al sezonului.