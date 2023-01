Președintele lui Atletico Madrid a vorbit despre viitorul lui Joao Felix. Ce a scos în evidență despre superstarul portughez

Joao Felix a făcut senzație la Atletico Madrid, chiar dacă în momentul de față nu se află în cea mai bună formă a sa. În 2019, 2020 și 2021 ajunsese chiar și la 100 milioane cotă pe piața transferurilor, potrivit site-urilor de specialitate.

Președintele Enrique Cerezo a evidențiat faptul că toți jucătorii de la Atletico Madrid evoluează acolo unde le face plăcere, iar despre situația lui Joao Felix, oficialul formației de pe „Metropolitano” a evidențiat că fotbalistul pare că se simte fericit la club.

„Viitorul lui Joao Felix? Mereu spun că jucătorii evoluează la ce club își doresc ei. Nu știu unde vrea Joao să joace. Cred că se simte foarte bine aici la Atleti. Depinde totul de Joao și de situație”, a spus președintele Enrique Cerezo pentru DAZN, citat de jurnalistul sportiv, Fabrizio Romano.

Atlético Madrid president Cerezo tells DAZN: “João Félix future? I always say the players play where in the club that they want… I don't know where João wants to play”. ???????????? #transfers

“I think he's now feeling so good here at Atléti. It depends on João and on the situation”. pic.twitter.com/hkn89sCOj0