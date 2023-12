Președintele lui Atletico Madrid a anunțat ce se întâmplă cu Joao Felix: ”E foarte simplu, nu?”

După ce în sezonul precedent a fost împrumutat la Chelsea, dar nu a rămas pe Stamford Bridge, de această dată Felix a ajuns la Barcelona, clubul pentru care și-a dorit să evolueze.

Chiar dacă portughezul a impresionat într-un timp foarte scurt la campioana Spaniei, viitorul său este pus sub semnul întrebării, după ce au apărut informații potrivit cărora Barcelona nu ar vrea să-l transfere definitiv pe Joao Felix.

Acest aspect a fost lămurit de Enrique Cerezo, președintele lui Atletico Madrid, care a spus că portughezul se va întoarce pe Wanda Metropolitano dacă Barcelona nu va decide să-l păstreze.

De menționat este faptul că Joao Felix nu a fost inclus în planurile lui Diego Simeone pentru un nou sezon, după revenirea acestuia de la Chelsea, motiv pentru care s-a ajuns la un nou împrumut.

”Joao a ajuns la Barcelona sub formă de împrumut, joacă acolo și este unul dintre cei mai buni jucători din Europa. Dacă la anul Barcelona nu va dori să-l păstreze, el se va întoarce la Atleti. E foarte simplu, nu?”, a spus Cerezo, potrivit jurnalistului Fabrizio Romano.

