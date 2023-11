Răsturnare de situație! Barcelona a luat o decizie neașteptată

Împrumutat la FC Barcelona după ce și-a exprimat public dorința de a juca pentru gruparea catalnă, Joao Felix (24 de ani) a fost, în cele din urmă, împrumutat de Atletico Madrid la campioana Spaniei.

Chiar dacă oficialii Barcelonei au anunțat că transferul definitiv al lui Felix va fi un obiectiv după ce împrumutul va expira, se pare că lucrurile au luat o întorsătură neașteptată.

Potrivit El Chiringuito TV, transferul definitiv al lui Joao Felix nu va fi o prioritate pentru Barcelona în perioada de mercato din vară.

Astfel, singura variantă pentru ca portughezul să mai prindă cel puțin un sezon la echipa lui Xavi este ca Atletico să accepte încă un împrumut, care ar putea s-o coste pe Barcelona între 20 și 30 de milioane de euro.

???? Joao Félix won’t be a PRIORITY for Barcelona this summer! ????????❌

The player may only return to Barça on loan or for a price of €20M-€30M. ????

