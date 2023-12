Joao Felix a dezvăluit cum se simte la FC Barcelona

Cotat la 50 de milioane de euro, conform site-urilor de specialitate, Joao Felix a fost împrumutat de către Atletico Madrid la două cluburi în ultimul an: Chelsea și FC Barcelona.

Internaționalul portughez a vorbit despre situația sa și a subliniat faptul că e foarte fericit la gruparea pregătită de Xavi Hernandez și că a început să se adapteze foarte bine la catalani.

De asemenea, Joao Felix a precizat că și familia lui se simte bine la Barcelona și că o să vadă ce se va întâmpla în 2024, moment în care îi va expira contractul de împrumut la Barca.

"Sunt foarte fericit la Barca. Mă adaptez bine, mă simt bine și eu și familia mea. Vom vedea ce se va întâmpla în 2024", a spus Joao Felix, citat de jurnalistul sportiv Fabrizio Romano pe rețelele social media.

